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«Ведомости»: швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Sprüngli приступил к ликвидации юридического лица в России — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Из записи в ЕГРЮЛ следует, что процедура ликвидации ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» началась 8 февраля 2023 года. Ликвидатором компании обозначена Мария Сергеевна Иванова. В записи говорится, что процесс ликвидации должен быть закончен к 30 января 2024 года.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», которые приводит газета, выручка российской компании Lindt в 2021 году достигла 3,1 млрд руб. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 16%. Компания заработала 99,6 млн руб. чистой прибыли в 2021 году. В 2020 году ее убыток составил 60 млн руб.

10 марта 2022 года компания Lindt & Sprüngli заявила о своем решении временно закрыть магазины в России и приостановить поставки продукции на российский рынок. Швейцарский производитель шоколада тогда объяснил, что провел переоценку своей деятельности в России и принял решение немедленно временно закрыть магазины и приостановить все поставки в РФ. Сотрудники компании в России продолжат «получать поддержку», уточняли тогда в компании.

16 августа Lindt & Sprüngli AG заявила о скором уходе с российского рынка. На следующий день Lindt & Sprüngli заявила, что не станет рассматривать альтернативные сценарии ведения бизнеса в России.

Первый магазин Lindt был открыт 175 лет назад в Цюрихе. К настоящему моменту у компании Lindt & Sprüngli AG 12 фабрик в Европе и США, около 500 собственных магазинов, а также сеть из более чем 100 независимых дистрибьюторов более чем в 120 странах мира.

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