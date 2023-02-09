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JB Press: рекордные показатели экономики России говорят о ее возрождении

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Профицит текущего счета платежного баланса России достиг рекордного уровня по итогам 2022 года, что говорит о положительных изменениях в российской экономике. Об этом пишет JB Press.

Структурные изменения в экономике России проявились в положительном сальдо счета текущих операций, которое увеличилось на 86% по сравнению с прошлым годом. Баланс счета текущих операций на 2022 год достиг рекордного уровня в $277,4 млрд. Все это говорит лишь об изменениях в российской экономике, но не о ее процветании.

В публикации отметили, что, несмотря на рост поставок товаров из Индии, Китая и других стран, этого недостаточно, чтобы покрыть резкое сокращение потока европейских товаров. Анализ европейской статистики показывает, что поставки товаров из Европы сократились по всем направлениям, в частности, России не хватает полупроводников для производства продукции. Но в целом антироссийские санкции смогли оказать лишь ограниченное влияние на экономику РФ.

По мнению автора статьи, при любом возможном сценарии развития событий, экономика России будет находиться в процессе трансформации. Такая ситуация не будет говорить о процветании, но все же свидетельствует об определенных положительных изменениях в ее структуре, которые позволяют ей не скатываться в кризисное состояние.

8 февраля издание Focus писало, что западные антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, потерпели грандиозный провал, так как они не смогли сломить экономику РФ и оставить ее без доходов от продажи топлива.

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