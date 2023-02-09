ИРПЭ: производство бытовой техники в России сократилось на 40% в 2022 году

По итогам 2022 года производство бытовой техники на российской рынке сократилось на 40%. Одной из главных причин резкого спада стал уход ряда зарубежных брендов, у которых были заводы в РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

«Производство бытовой техники в России резко сократилось: если в 2021 году динамика была позитивной — плюс 12%, то в 2022 году изготовление упало на 40%. Падение в отрасли обусловлено тем, что иностранные бренды, которые расположили свои заводы в России, остановили работу. Кроме того, у компаний возникли проблемы с поставкой зарубежных комплектующих — это ограничило возможность изготавливать новые товары», — говорится в материале.

В число ушедших из России брендов или объявивших о приостановке своей деятельности на местном рынке вошли все крупнейшие производители. Речь идет о таких компаний как LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. У всех вышеперечисленных компаний было локализировано производство в РФ, заключается в статье.

1 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщила, что российские и китайские предприятия захотели выкупить заводы, оставшиеся в России после ухода зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung. Приобретением и арендой активов заинтересовались российские компании Kuppersberg и Schaub Lorenz, занимающие менее 3% рынка, и китайская фирма Hisense.