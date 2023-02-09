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РБК: ряд стран СНГ резко нарастили выпуск банковских карт после ухода Visa и MasterCard из России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ряд стран СНГ, включая Таджикистан, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Киргизию, резко нарастили объемы выпуска банковских карт после ухода с российского рынка крупных международных платежных систем Visa и MasterCard. Самый большой прирост в 2022 году зафиксировали в Таджикистане, где этот показатель увеличился почти на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанков (ЦБ) государств постсоветского пространства.

При этом данные по выпуску и суммарному числу карт в обращении по Армении и Киргизии были доступны за первые девять месяцев 2022 года. Показатель за более длительный промежуток времени пока недоступен. В остальных государствах статистика местных Центробанков позволила сделать расчеты за все 12 месяцев прошлого года, уточняется в статье.

«За 2022 год прирост выпуска банковских карт в Таджикистане составил 45,46%, Киргизии — 37,37%, Узбекистане — 26,16%, Армении — 18,65%, Белоруссии — 14,91%, Казахстане — 8,35%, Грузии — 4,62%. По итогам 2022 года суммарное количество карт в обращении в Казахстане составило 42,91 млн штук, Узбекистане — 34,2 млн, Белоруссии — 18,08 млн, Грузии — 6,21 млн, Таджикистане — 5,06 млн, Армении — 2,15 млн, Киргизии — 1,89 млн», — говорится в материале.

По словам руководителя группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максима Налютина, значительное увеличение числа выпущенных платежных карт в ряде стран СНГ в 2022 году было во многом связано с влиянием ситуации на российском рынке. Граждане РФ переезжали в соседние государства, тем самым наращивая обороты карт в соседних странах. При этом россияне могли оформлять карты Visa и MasterCard на постсоветском пространстве для совершения оплаты международных покупок и путешествий.

21 августа генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов заявил, что у россиян могут возникнуть трудности при удаленном открытии банковских карт в странах СНГ. После ухода платежных систем Visa и MasterCard из РФ на финансовом рынке начали появляться многочисленные фирмы-посредники, что в дальнейшем может обернуться риском массовой утечки данных.

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