Россия расширила санкции против США и закрыла въезд в страну для 77 американских граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что въезд для граждан США на территорию РФ вводится в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном персональных санкций против россиян.

Согласно заявлению МИД РФ, в «стоп-лист» в включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений на Украину. Отмечается, что санкции введены не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов сообщало об исключении из санкционного перечня российского музыканта и певца Григория Лепса.

Издание Focus писало, что санкции США работают в первую очередь против экономических партнеров страны. По мнению авторов статьи, немцы, французы и другие страны НАТО из-за американских санкций разрывают выгодные взаимоотношения с Ираном, Россией, Китаем и Кубой и покупают некоторые товары у Соединенных Штатов против своего желания.