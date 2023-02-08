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«Ъ» сообщил, что китайский бизнес начал активно применять офшорные схемы движения капитала

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David J. Phillip/AP

Газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование бизнес-школ США сообщила, что предприниматели и компании из Китая в последнее десятилетие освоили офшорные схемы движения капитала, и сейчас порядка 20% привлекаемого ими капитала проходит через классические офшоры. В основном для этого используется офшорная зона Каймановых островов, пишет газета.

Аналитики уточнили, что стоимость активов, которые компании КНР контролируют через офшоры, составляет более $1 трлн. А стоимость ценных бумаг в собственности китайских бизнесменов, контролируемых через офшоры, достигает $2,4 трлн. Эксперты рассказали, что роль Гонконга как офшора постепенно падает.

В исследовании говорится, что использование китайским бизнесом офшорных схем связано с возможностью снятия двухсторонних ограничений в КНР и США на ряд операций на рынке капитала. При этом аналитики подчеркнули, что увеличение числа китайских сделок на Кайманах будет тормозить международные усилия стран G7 по борьбе с классическими офшорами.

С юридической точки зрения офшор – это государство или территория, которая предоставляет льготный налоговый режим и при этом не передает финансовую информацию российским органам. Среди наиболее известных офшорных стран — Бермуды, Британские Виргинские острова, Лихтенштейн, Сейшелы, Мальдивы, Панама, Сан-Марино.

В экономическом же смысле офшор — это любая юрисдикция, в которой есть упрощенный налоговый или корпоративный режим. Они привлекают к себе бизнес за счет облегченных условий, сама предпринимательская деятельность может вестись где-то еще.

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