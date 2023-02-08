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Аналитик Богомолова: ипотечные ставки в РФ значительно превышают «комфортный» для россиян уровень

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Средние ставки по ипотеки, ориентиром для которых во многом является действующая планка ключевой ставки Центробанка (ЦБ), по-прежнему сильно превышают комфортный для граждан России уровень. Оптимальным вариантом для россиян стала бы ставка по жилищным займам не выше 4% годовых, приводит слова аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталии Богомоловой РИА Недвижимость.

В настоящее время уровень ключевой ставки находится на отметки 7,5% годовых. На последнем заседании, которое прошло в середине декабря 2022 года, руководство ЦБ оставило без изменений предыдущую планку. Следующая деловая встреча управления регулятора должна пройти 10 февраля.

«С точки зрения потребителей комфортная ставка не должна превышать 4%, однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне», — заявила Богомолова.

При этом в обозримом будущем снижение ипотечных ставок до коридора 2-4% представляется маловероятным. Это во многом обусловлено тем, что в сложившихся макроэкономических условиях предпосылок для резкого снижения ключевой ставки у руководства ЦБ нет, заключила она.

7 февраля интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на статистику коллекторского агентства «Долговой консультант» сообщило, что темпы сокращения проблемных долгов по ипотечным кредитам в прошлом году замедлились почти в 2,4 раза по сравнению с годом ранее. По итогам 2022 года показатель составил 8% против 19% по итогам 2021 года.

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