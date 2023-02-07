Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $83,63 за баррель

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до $83,63 за баррель с прежних $83,1. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного краткосрочного прогноза, опубликованного на сайте EIA.

Согласно прогнозу, средняя цена Brent на 2024 год останется без изменений — на уровне $77,57 за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен до $77,84 за баррель с январской оценки в $77,18, а прогноз на 2024 год также остался без изменений на уровне $71,57 за баррель.

Ранее на официальном сайте Еврокомиссии сообщалось, что Евросоюз отменил ценовые ограничения на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но вне России. Также из-под санкций вывели бленды, получившиеся в третьей стране путем смешивания с продуктом из другой страны. Международное энергетическое агентство оценивает экспорт нефтепродуктов из РФ в ЕС в 2022 году в 1,2 млн баррелей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».