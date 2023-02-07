Первая партия российских удобрений объемом 20 тыс. тонн прибыла в Малави

Первая гуманитарная партия российских удобрений объемом 20 тыс. тонн прибыла в Малави. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы производителя азотных, калийных и комплексных удобрений «Уралхим».

«Первая часть гуманитарной партии удобрений группы «Уралхим-Уралкалий» для Малави уже прибыла в страну назначения. В настоящее время идет процесс наземной транспортировки груза, передаваемого Малави, из соседнего прибрежного Мозамбика, куда удобрения были доставлены по морю из Нидерландов», — сказали в компании.

В первой половине ноября генеральный директор группы компаний «Уралхим-Уралкалий» Дмитрий Коняев сообщил, что предприятию удалось договориться о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, которые оказались заблокированными на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии.

В конце января посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что единственное судно с российскими удобрениями, которые безвозмездно передали Малави при посредничестве Организации Объединенных Наций (ООН), так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев.

Ранее 7 февраля глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил о стремлении Бамако к развитию экономических связей с Россией.