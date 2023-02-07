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Международные резервы России в январе выросли на $15,046 млрд или 2,59%

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Объем международных российских резервов на 1 февраля 2023 года составил $597,035 млрд, что на 2,59% или на $15,046 млрд больше показателя на начало января 2023 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служа Банка России на своем сайте.

На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд, что меньше нынешнего значения на 5,3% или $33,172 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

Во второй половине января pаведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица выразил мнение, согласно которому международные резервы России стали расти в начале января из-за возобновления работы бюджетного правила.

В начале декабря первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский Центробанк располагает достаточным объемом международных резервов на случай рисков, и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.

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