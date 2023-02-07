РБК: в Москве не осталось квартир по цене до 5 млн рублей

На первичном рынке Москвы ни осталось ни одной квартиры стоимостью меньше 5 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

Отмечается, что самые дешевые квартиры в российской столице сейчас можно прибрести в жилых комплексах «Борисоглебское» и «Остафьево» (Новая Москва) ровно за 5 млн рублей, таких лота осталось все три.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка, минимальная стоимость квартиры в старых границах Москвы, не доезжая до Новой Москвы, составляет 5,2 млн рубля. За эти деньги можно купить жилье в жилом комплексе «Тринити», расположенном в районе Западное Дегунино.

Однако, отмечает РБК, если иметь ввиду не только квартиры, но и апартаменты, выбор окажется шире. Так, сейчас в старых границах Москвы продается 100 апартаментов по цене ниже 5 млн рублей, в Новой Москве представлено 45 таких лотов.

Также на вторичном рынке жилья выбор лотов по цене до 5 млн рублей выше, но а данном случае речь пойдет об объектах «с особенностями» — это студии в малоэтажных ЖК в периферийных районах Новой Москвы, требующие ремонта, переделанные апартаменты площадью 10–15 квадратных метров и тд..

Ранее аналитики назвали Москву и Сочи городами с самыми дорогими новостройками в России.