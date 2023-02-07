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Объем экспорта лососевых видов рыбы из России в Китай вырос вдвое в 2022 году

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Россия в два раза нарастила объем экспорта лососевых видов рыбы (лосось, кета, горбуша) в Китай в 2022 году относительно 2021 года, до 73 800 тонн. Это этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В денежном выражении уровень продаж китайской стороне этой продукции вырос в 2,5 раза, до $249,9 млн. Нарастить объем поставок удалось на фоне сокращения уровня добычи — в 2022 году выловили 271 тыс. тонн лососевых, а в 2021 году — 539 тыс. тонн.

Также Россия увеличила объем поставок краба в КНР на 41%. До февраля 2022 года российская сторона поставляла этих ракообразных в США и Европу.

В первой половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение экспертов Национального рейтингового агентства (НРА) написала, что в ближайшие годы уровень потребления рыбы среди россиян сократится на 5-7% из-за экономических трудностей. Сильнее всего упадет спрос на лососевые.

В конце января японское издание JB Press сообщило о существенном наращивании со стороны Китая объемов торговли с Россией. При этом Пекин использует холодный расчет ввиду особой выгоды при покупке топлива по низким ценам.

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