«Известия»: Роспотребнадзор может проверить законность платного возврата в Wildberries

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить Wildberries на законность платного возврата товаров в пункте выдачи, сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо ОПИ в надзорное ведомство.

По данным издания, организация ОПИ намерена заставить online-продавца отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу, так как считает данную практику незаконной. Речь идет о ситуациях, когда человеку, например, доставили качественный товар, но он не подошел по размеру и покупатель отказался его брать.

По данным ОПИ, в настоящее время WB взимает по 75–100 руб., если он отказывается от одной единицы качественного товара.

«В этом случае незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за возврат с пункта выдачи заказов на склад», — считают представители ОПИ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что маркетплейсы или продавцы при возврате некачественного товара не могут взимать или удерживать деньги покупателей.