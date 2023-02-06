«Почта банк» сообщил, что запустит вклад для бедных до 200 тыс. рублей в ближайшее время

«Почта банк» запустит новый социальный вклад для малообеспеченных граждан в ближайшее время. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации (есть у «Газеты.Ru»).

Максимум на новом депозите можно будет разместить 200 тыс. руб. Вклад будет открываться на срок до 9 месяцев под повышенный процент. Открыть депозит можно будет в офисе банка или почтовых отделениях.

Член правления, директор розничной дистрибуции «Почта банка» Антон Анищенко уверен, что новый вклад будет пользоваться спросом и стимулировать малообеспеченных граждан формировать финансовую подушку для сложных периодов.

Анищенко уточнил, что в 2021 году «Почта банк» уже запускал социальный вклад — для желающих разместить небольшие суммы на короткий срок.

«Такой депозит в то время выбирали более 65% новых клиентов», — отметил Анищенко.

Законодатели могут обязать системно значимые банки начать открывать социальные вклады для малоимщих граждан с 1 июля 2024 года. Сейчас в списке системно значимых банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» (будет присоединен к ВТБ), Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк. Для других банков, которые не относятся к этой категории такая опция пока будет добровольной. Но не позднее 1 июля 2025 года они также должны начать открывать вклады для бедных.

Социальный вклад смогут открыть те граждане, которые получат социальную поддержку от государства. Сведения об этом должны содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). У россиянина при этом должен быть только один такой депозит в рублях на срок не более года и на сумму не более чем на 100 тыс. руб. Также граждане с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банках. Ставка по социальному вкладу будет установлена на уровне не ниже ключевой ставки Центробанка плюс 1 процентный пункт. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых, следующее заседание совета директоров регулятора по ставке состоится 10 февраля этого года.

Центробанк выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада – для малоимущих – в 2021 году. В ЦБ отметили, что схожие банковские продукты есть в некоторых странах Европы.