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FT: Британия может столкнуться с резким ростом цен на энергоресурсы следующей зимой

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Reuters

Из-за нехватки хранилищ природного газа Великобритания может столкнуться со скачком цен на энергоносители зимой 2023–2024 гг. Об этом сообщается в материале Financial Times.

Как считает профессор экономики Оксфордского университета Дитер Хельм, Британия не может увеличивать объем хранилищ «так быстро, как этого требует текущая ситуация». Наличие хранилищ надлежащего объема — основа энергетической безопасности страны, добавил эксперт.

Также в статье приводятся слова председателя комитета Палаты общин британского парламента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Даррена Джонса. Он выразил мнение, что текущая зима показала, насколько дорого обходится нехватка природного газа, а также что у страны мало времени для подготовки к следующей зиме.

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники в кредитных организациях, писала, что главный британский поставщик газа компания Centrica решила обратиться к банкам, чтобы получить многомиллиардные кредиты из-за энергетического кризиса. По словам источников, уменьшение поставок газа со стороны России привело к тому, что оптовые цены резко поднялись вместе с суммами, которые необходимо вносить в качестве залога на бирже во время торгов.

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