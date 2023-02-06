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Эксперт Лазарева: мошенники могут оформить на жертву кредит, используя схему с QR-кодами

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Мошенники могут использовать схему с QR-кодами, о которой ранее сообщил зампред Центробанка Герман Зубарев, не только для кражи данных баковских карт россиян, но и оформления на них кредитов. Об этом агентству РИА Новости сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Зубарев ранее рассказал, что мошенники размещают в общественных местах объявления с QR-кодами. С помощью них злоумышленники заманивают россиян в чат-боты в мессенджерах, предлагают им социальные выплаты, а затем крадут данные их банковских карт и впоследствии – деньги.

По словам Лазаревой, мошенники могут с помощью этой схемы не только узнать данные карт россиян, но и получить, например, доступ к их аккаунтам на портале госуслуг.

«А уже потом мошенники могут оформить на жертву кредиты, займы, получить ее пенсию или же оформить на жертву юрлицо для проведения махинаций», — предостерегла Лазарева.

При этом размер ущерба в данном случае может варьироваться от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей, уточнила она.

Впрочем, по словам Лазаревой, сейчас число жалоб на эту схему невелико и составляет порядка 2% от общего числа обращений на платформу «Мошеловка».

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