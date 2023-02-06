Спрос на комплектующие для сельхозтехники вырос более чем в шесть раз по итогам 2022 года

По итогам 2022 года спрос на комплектующие для сельхозтехники в России вырос в 6,3 раза со стороны малых и средних хозяйств. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные поле.рф и «Авито».

В 2022 году спрос на комплектующие для сельхозтехники вырос в 6,3 раза. При этом предложение увеличилось сразу в 12 раз. Самым популярным брендом запчастей стал белорусский МТЗ (тракторы «Беларус»), а среди его запчастей — передние мосты и запчасти к ним, отметили в исследовании.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас начался высокий сезон спроса на рынке запчастей для сельхозтехники. Причем период высокого спроса продлится до конца июня, так как аграрии уже сейчас начинают готовиться к посевной и закупают для этого все необходимое. При этом фермеры отдают предпочтение при покупке деталей различным маркетплейсам.

Аналитики посчитали, что сейчас можно говорить о том, что в России вырос срок эксплуатации техники. Это произошло из-за того, что многие западные поставщики техники прекратили работу на российском рынке.

В конце июня «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что российские аграрии стали испытывать нехватку запчастей и сложности в обслуживании зарубежной сельхозтехники, чья доля в парке достигает 40%. Участники рынка добавили, что серьезных сложностей с дефицитом оборудования и обслуживанием сейчас нет. Однако ряд зарубежных поставщиков существенно подняли цены на свои запчасти.