Energy Aspects: ЕС будет трудно компенсировать выпавшие объемы российского топлива без помощи Китая

Европейские страны могут столкнуться с трудностями при поиске альтернативных поставщиков нефтепродуктов после ввода эмбарго на импорт данной продукции из России и ввода «потолков» цен на дизель, бензин, керосин и других видов энергопродукции из РФ. Речь идет о выпадении порядка 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков компании Energy Aspects.

После ввода эмбарго европейские страны стали рассчитывать на помощь Китая в замещении поставок российских нефтепродуктов. В результате на 2023 год КНР увеличила почти вдвое экспортные квоты на данный вид продукции. Без Китая справиться с нехваткой топлива государствам Евросоюза (ЕС) будет трудно, указали эксперты.

«Без китайцев ЕС вряд ли найдет полмиллиона баррелей в сутки, потерянных из-за эмбарго», — пришли к выводу аналитики из Energy Aspects.

5 февраля аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов допустил рост скидок на экспортные поставки российских нефтепродуктов в зарубежные страны. Это будет обусловлено действием эмбарго ЕС, стремлением сырьевых компаний из РФ переориентировать поставки в Азию, а также влиянием «потолков» цен на уровнях $100 и $45 за баррель на различные виды нефтепродуктов.