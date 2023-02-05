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Аналитик Ткаченко указал на «не совсем нормальную» ситуацию вокруг госдолга США

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Увеличение государственной задолженности США может негативно сказаться на объеме привлечений инвестиций в американскую экономику. Размер госдолга Штатов за последнее время достиг отметки 120% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что является «не совсем нормальным» фоном для притока денежных средств инвесторов, приводит слова руководителя магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ Станислава Ткаченко газета «Известия».

По состоянию на 19 января 2023 года, госдолг США превысил установленный конгрессом страны лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн. По словам спикера палаты представителей конгресса США, республиканца Кевина Маккарти, на сегодняшний день размер государственной задолженности составляет 120% от ВВП страны.

«Как считают специалисты, долг, превосходящий 60% ВВП, — не совсем нормальная ситуация, зачастую имеющая психологический эффект на поведение инвесторов. Многие государства, в которых величина соотношения достигала 100%, впоследствии объявляли о невозможности его обслуживания», — заключил Ткаченко.

2 февраля спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти назвал увеличение государственного долга США наиболее значимой угрозой для страны. По состоянию на начало последнего месяца зимы, госдолг Штатов превышает по объему размер американской экономики.

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