Аналитики предупредили о формировании признаков ипотечного «пузыря» на российском рынке недвижимости

На российском рынке недвижимости есть признаки формирования ипотечного «пузыря». Падение реальных доходов населения вкупе с увеличением средних сроков выплаты жилищных займов могут привести в дальнейшем к рискам повторения кризисной ситуации на американском рынке жилья в 2007-08 годах, сообщает газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на данные отраслевых аналитиков.

На формирование подобных рисков указывают, в частности, высокая доля продаж с привлечением ипотечных средств ввиду отсутствия возможности у большой части населения приобретать жилье за наличные денежные средства и увеличение среднего срока выплаты ипотеки с 17-19 лет до 20-22 года, объяснил директор департамента стратегического развития ГК «Садовое кольцо» Михаил Фельдман.

«Отсутствие у потребителя возможности исполнять свои долговые обязательства и последующее за этим вхождение в долговые ямы и банкротства привели в итоге к началу мирового кризиса, который начался в США в 2007 году. Однако в России пока процент просроченных платежей очень низкий, что говорит о высоком уровне контроля ситуации», — пояснил он.

В то же время руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко указал на сильно завышенные цены на объекты недвижимости на российском рынке. В итоге стоимость жилья сейчас настолько оторвана от платежеспособного спроса, что продать квартиры по завышенной цене не помогает ни льготная, ни даже так называемая «нулевая» ипотека. В дальнейшем это может привести к усилению кризисной ситуации на внутреннем рынке жилья.

24 января Forbes со ссылкой на результаты опроса участников рынка сообщил о появлении признаков «перегрева» российского рынка недвижимости. Речь идет прежде всего об усилении рисков увеличения доли просроченных платежей по жилищным займам. При этом снижение реальных доходов граждан может привести к увеличению спроса на вторичном рынке недвижимости, где цены более низкие в сравнении с сегментом новостроек. Этот может привести к спаду спроса населения на приобретение жилья в недавно построенных домах.