«Индекс кофе с бутербродом» в России вырос во второй половине января до 105,2 пункта

По итогам второй половины января 2023 года «индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») вырос на российском рынке до 105,2 пункта. Показатель, отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, увеличился за последние две недели на 0,7 пункта, сообщает РИА Новости.

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января вырос на 0,7 пункта — до 105,2 пункта», — говорится в материале.

Для расчета данного показателя аналитики использовали динамику потребления семи товаров, которые являются наиболее популярными у россиян для приготовления завтрака. В данную «корзину» вошли: батон (400 граммов), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), растворимый кофе (95 г), сахар (1 кг). Для измерения данного индекса необходимо проследить динамику изменения цен (средние чеки) на эти категории продуктов, уточняется в заметке.

22 января агентство РИА Новости, которое разработало «индекс кофе с бутербродом» на основе данных специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс», сообщило, что данный показатель за первую половину января поднялся на 5 пунктов — до 104,5 пункта. За это время средний чек на огурцы вырос на 19%, до 183 рублей, батон подорожал на 10%, до 32 рублей, ветчина выросла до 117 рублей (+5%), а кофе подешевел на 5%, до 179 рублей.