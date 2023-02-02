NYT: союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад хотел ее лишить

Экономика России оказалась в лучшем положении из-за того, что ее союзники смогли обеспечить страну товарами, которых Запад рассчитывал лишить. Об этом пишет обозреватель New York Times Ана Свенсо.

Россия практически сумела восстановить импорт товаров, которых Запад рассчитывал ее лишить благодаря помощи «дружественных» стран. Из-за этого прогнозы по росту экономики от МВФ были улучшены до 0,4% в 2023 году и до 2,1% в 2024 году. Например, Армения в 2022 году рекордно увеличила закупки смартфонов. Одновременно с этим также вырос экспорт смартфонов из Армении в Россию. Такая же ситуация наблюдается с компьютерами, бытовой техникой и многими другими товарами.

По мнению автора статьи, после резкого сокращения поставок различных товаров в Россию весной прошлого года, торговый оборот к концу 2022 года смог вернуться к показателям до начала спецоперации на Украине. Все это говорит о том, что страны Запада не смогли нанести ущерб экономики РФ. Речь идет о том, что вопреки желаниям политиков рынок смог найти выход в условиях ограничений.

В публикации добавили, что даже с выходом западных компаний с российского рынка все произошло не так, как рассчитывали на Западе. То есть всего 9% компаний из стран ЕС и G7 полностью прекратили свою деятельность в России.

25 января РБК со ссылкой на данные американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator писал, что после ухода ряда западных поставщиков бытовой и электронной техники Россия сумела перестроить логистические цепочки поставок смартфонов и стиральных машин. Это произошло во многом благодаря наращиванию импорта со стороны компаний из Турции, Белоруссии и Китая.