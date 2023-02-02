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Сбер со 2 февраля начал продавать наличные дирхамы ОАЭ

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Пресс-служба Сбера

Сбер запустил продажу наличных дирхамов – валюты Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, размещенном на ее сайте.

Сейчас купить наличные дирхамы можно в пяти офисах банка – на Сретенке, Земляном валу, Большой Якиманке, улицах Вавилова и Брянская. В банке не исключили расширение списка отделений, предлагающих сервис в случае, если спрос на дирхамы окажется высоким.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков ожидает, что сервис будет пользоваться спросом. Он пояснил, что россияне часто выбирают ОАЭ для туристических и деловых поездок.

«Также в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса валюта ОАЭ похожа на доллар США. Поэтому я ожидаю, что новая услуга будет пользоваться спросом. А по мере его роста будет расти количество офисов, работающих с дирхамами», — сказал Широков.

Также Сбер рассматривает возможность запуска операций с дирхамами в безналичной форме, уточняется в сообщении банка.

Ранее Сбер объявил об улучшении условий потребительского кредитования. С 1 февраля в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%, а со второго месяца — от 12,5%.

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