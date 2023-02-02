Депутат Рады Железняк: Украина в январе получила $4,25 млрд международной помощи

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина приняла за прошлый месяц от зарубежных партнеров $4,25 млрд. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Эта сумма занимает больше половины доходной части государственного бюджета. По словам чиновника, собственные доходы страны, складываемые из налоговых и таможенных сборов, облигаций и Фонда госимущества, составили 110,6 млрд гривен ($2,75 млрд). Сумма «международной поддержки» за январь составила в пересчете на украинскую валюту 155,24 млрд гривен.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на замминистра финансов Ольгу Зыкову сообщило, что Украина нуждается в финансовой помощи из внешних источников, в размере около $3 млрд каждый месяц.

Зыкова отметила, что такая потребность все еще существует, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета. По ее данным, правительство получило подтверждение от США и ЕС о выделении $30 млрд в 2023 году, однако не хватает еще около $10 млрд.