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В Чехии заявили о выходе с Польшей и Словакией из подконтрольных России «советских банков»

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Depositphotos

Чехия, Польша и Словакия завершили свой выход из двух международных банков развития, контрольный пакет акций которых принадлежит России, пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов Чехии. Речь идет о базирующемся в Будапеште Международном инвестиционном банке и московском Международном банке экономического сотрудничества. В министерстве Чехии уточнили, что эти два банка «уходят корнями в советское время».

Чехи начали выходить из Международного инвестиционного банка (МИБ) и московского Международного (МБЭС) еще в начале 2021 года. В минфине уточнили, что страна захотела ускорить этот процесс после начала спецоперации России на Украине, Чехия была акционером банка в течение 33 лет. Как пишет Reuters, из капитала МИБ и МБЭС также вышли еще две страны – Польша и Словакия. Румыния собирается сделать это в июне, Болгария – в течение 2023 года.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что правительство Чехии до сих пор не согласовало условия возмещения своей доли в оплаченном капитале банков на общую сумму 64 млн евро.

«В двух постсоветских банках не достигнуто мировое соглашение. В МИБ этого не сделано главным образом из-за крайне резкой позиции руководства банка и остальных членов во главе с Россией», — сказал министр.

По его словам, Чехия рассмотрит разные юридические шаги, включая арбитражный суд, в отсутствие «реалистичного соглашения» с банками.

Представитель МИБ не был доступен для комментариев, ни один из банков не ответил на запрос агентства.

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