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«Ъ»: Росавиация предлагает авиакомпаниям начать летать в Африку и Непал

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Максим Блинов/РИА Новости

В Росавиации активно предлагают авиакомпаниям открыть прямые рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, во время пандемии интерес россиян к этим странам значительно увеличился, однако цены на билеты высоки. В настоящее время рейсы в африканские страны не организовываются из-за нехватки самолетов без двойной регистрации — такие лайнеры летают в «дружественные страны», где им гарантированы сохранность и техническое обслуживание.

В январе российские авиаперевозчики получали из Росавиации телеграммы с вопросами о заинтересованности в прямых рейсах в ЮАР, Эфиопию, Кению, Маврикий, Намибию, Сенегал, Танзанию, Уганду и Непал, однако, по данным источника газеты в Минтрансе, пока конкретных инициатив не поступало. В случае их появления возможно начало переговоров со странами Африки о гарантиях для самолетов с двойной регистрацией, без которых авиакомпании не готовы открывать подобные рейсы.

Помимо гарантий безопасности для самолетов, трудности в открытии прямых рейсов в новые страны представляют недостаток дальнемагистральных лайнеров с дальностью полета свыше 6–8 тыс. км и опасения относительно низкой окупаемости таких рейсов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил ИКАО внести поправки в Чикагскую конвенцию, которые в дальнейшем помогут российским самолетам избежать «двойной регистрации».

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