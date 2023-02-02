Переводы физлиц на Украину в 2022 упали почти на 7% или $1 млрд по сравнению с годом ранее

Объем денежных переводов физических лиц на Украину из- за границы в прошлом году упал на 6,7% или $1 млрд. Показатель достиг $13, 073 млрд, пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистику Национального банка Украины (НБУ). Годом ранее объем денежных переводов на Украину из-за рубежа составил $14,019 млрд.

«При этом в декабре 2022 года объем переводов на Украину снизился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $1,157 млрд», — цитирует агентство сообщение финансового регулятора.

НБУ спрогнозировал, что в этом году объем международных переводов физлиц на Украину достигнет $16,4 млрд, а в 2024 году показатель может быть на уровне $13,8 млрд.

РБК ранее сообщило, что денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов по итогам прошлого года, увеличившись на сотни процентов. Такой вывод был сделан на основе статистики центробанков этих стран, которая учитывает денежные переводы через банки и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.