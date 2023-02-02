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В Минфине Украины заявили, что стране ежемесячно требуется $3 млрд из внешних источников

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Markus Schreiber/AP

Украина нуждается в финансовой помощи от внешних источников, ежемесячные потребности составляют около $3 млрд. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на замминистра финансов Ольгу Зыкову.

Она отметила, что такая потребность существует, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета.

По данным Зыковой, правительство получило подтверждение от США и ЕС о выделении $30 млрд в 2023 году, однако не хватает еще около $10 млрд.

Киев рассчитывает получить эти дополнительные деньги от других государств и международных финансовых организаций, добавила замминистра финансов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что Украина перестанет существовать без кредитов от Запада.

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