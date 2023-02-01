В Крыму национализируют имущество Ахметова, Коломойского и ряда украинских банков

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил в своем Telegram-канале, что на полуострове продолжается работа по национализации имущества, принадлежащего украинским бизнесменам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду банков и заводов Украины.

В своем посте представитель Госсовета республики перечислил ряд лиц, которые в скором времени утратят часть своего имущества. По его словам, Ринат Ахметов лишится ЧАО «Новокраматорского машиностроительного завода», ОАО «Центрального горно-обогатительного комбината» вместе с имуществом пансионата «Горняк» и ПАО «Харьковского машиностроительного завода «Свет шахтера». Игорь Коломойский лишится ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК», а его дочь Анжелика Коломойская — ООО «Энвил».

Константинов добавил, что под национализацию подпадет имущество Арсения Яценюка, который владеет ООО «СКАЙ ПЛАЗА» (кинотеатр «Сатурн IMAX»), гражданина Литвы Коласа Игориса, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте, Нестора Шуфрича (ООО «ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП») и Рафика Дау Булоса (АО «Стройдеталь»).

Также, по словам главы крымского парламента, будет национализировано имущество нескольких украинских банков и заводов, включая АО «Альминский завод строительных материалов», принадлежащий Сергею Таруту, и АО «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат».

Константинов подчеркнул, что решение о национализации указанного имущества в скором времени примут депутаты госсовета.

Ранее Константинов заявил, что собственности простых украинцев на полуострове ничего не угрожает.