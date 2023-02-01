Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки газа из ЕС на Украину по виртуальному реверсу протестированы через Молдавию

close
100%
РИА «Новости»

Поставки газа на Украину из стран ЕС в режиме виртуального реверса протестированы через территорию Молдавии. Об этом сообщается на сайте молдавского газотранспортного оператора «Молдоватрансгаз».

«27 января состоялась первая транспортировка природного газа в тестовом режиме транзитом в режиме backhaul (виртуальный реверс газа. — Газета.Ru)», — говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что новые поправки, внесенные в Таможенный кодекс Молдавии, позволяют перекачивать до 17 млн куб. м газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу, а также по магистрали Яссы — Унгены.

Ранее правительство Молдавии одобрило изменения в законодательстве, открывающие возможности компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения газотранспортной системы Молдавии и Украины.

Под понятием виртуального реверса подразумевают сделку, включающую выявление и распределение поставок газа в направлении, противоположном основному физическому его потоку, который имеет место в определенных односторонних точках входа или выхода, уточнил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть