Поставки газа из ЕС на Украину по виртуальному реверсу протестированы через Молдавию

Поставки газа на Украину из стран ЕС в режиме виртуального реверса протестированы через территорию Молдавии. Об этом сообщается на сайте молдавского газотранспортного оператора «Молдоватрансгаз».

«27 января состоялась первая транспортировка природного газа в тестовом режиме транзитом в режиме backhaul (виртуальный реверс газа. — Газета.Ru)», — говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что новые поправки, внесенные в Таможенный кодекс Молдавии, позволяют перекачивать до 17 млн куб. м газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу, а также по магистрали Яссы — Унгены.

Ранее правительство Молдавии одобрило изменения в законодательстве, открывающие возможности компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения газотранспортной системы Молдавии и Украины.

Под понятием виртуального реверса подразумевают сделку, включающую выявление и распределение поставок газа в направлении, противоположном основному физическому его потоку, который имеет место в определенных односторонних точках входа или выхода, уточнил он.