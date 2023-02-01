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Министр Котяков: социальные пособия 16 млн россиян были проиндексированы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что с 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации 16 млн россиян были проиндексированы на 11,9%, передает ТАСС.

По словам Котякова, индексация распространится на меры социальной поддержки для граждан с инвалидностью, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, семей с детьми. Будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Индексацию зарплаты в 2023 году традиционно должны провести компании, где уровень выплат установлен на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ равен 16242 рубля. Индексация производится на процент, который должен быть не ниже инфляции. По данным Росстата, в 2022 году годовая инфляция в России составила 11,9%.

Ранее на сайте Министерства финансов РФ сообщалось, что на индексацию социальных выплат в 2023 году будет направлено 152,4 млрд рублей. Уточнялось, что индексация коснется более 40 мер соцподдержки.

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