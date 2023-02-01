Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости» сообщили о прекращении прокачки нефти по «Дружбе» в Германию в январе

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Германию прекратили в январе 2023 года. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на информацию двух источников, которые знакомы со статистикой российского Минэнерго.

По данным собеседников издания, с 1 по 29 января по нефтепроводу не прокачали ни одной тонны нефти в направлении Германии.

Как отметили источники, согласно экспортному графику, Берлин должен получить по «Дружбе» в первом квартале (январь — март) 2023 года 30 тыс. тонн нефти из России, из них 10 тыс. тонн — в январе.

Таким образом, план по поставкам немецкой стороне на период с января по март этого года сократился в годовом выражении в 126 раз. В первом квартале 2022 года экспортный график предполагал прокачку 3,8 млн тонн, фактическая прокачка составила 4,9 млн тонн.

Ранее 1 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что республика планирует отправить в Германию первую партию нефти по трубопроводу «Дружба» в первой половине февраля 2023 года.

В первой половине января российское министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть