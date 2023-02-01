«Ведомости» сообщили о прекращении прокачки нефти по «Дружбе» в Германию в январе

Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Германию прекратили в январе 2023 года. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на информацию двух источников, которые знакомы со статистикой российского Минэнерго.

По данным собеседников издания, с 1 по 29 января по нефтепроводу не прокачали ни одной тонны нефти в направлении Германии.

Как отметили источники, согласно экспортному графику, Берлин должен получить по «Дружбе» в первом квартале (январь — март) 2023 года 30 тыс. тонн нефти из России, из них 10 тыс. тонн — в январе.

Таким образом, план по поставкам немецкой стороне на период с января по март этого года сократился в годовом выражении в 126 раз. В первом квартале 2022 года экспортный график предполагал прокачку 3,8 млн тонн, фактическая прокачка составила 4,9 млн тонн.

Ранее 1 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что республика планирует отправить в Германию первую партию нефти по трубопроводу «Дружба» в первой половине февраля 2023 года.

В первой половине января российское министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в Германию в первом квартале 2023 года.