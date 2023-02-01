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Российский бизнес принес австрийскому Raiffeisenbank 54% прибыли в 2022 году

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Depositphotos

54% чистой прибыли австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International обеспечила ее дочерняя структура — российский Райффайзенбанк по итогам 2022 года. Информация об этом содержится в отчете кредитной организации.

За 2022 год чистая прибыль Райффайзенбанка выросла в 4,3 раза, до €2 млрд. Прибыль всей группы по итогам прошлого года составила €3,8 млрд. То есть российский бизнес принес Raiffeisen Bank International более половины чистой прибыли.

Российский Райффайзенбанк еще по итогам второго квартала (апрель — июнь) 2022 года показал лучший результат за три месяца с 2011 года со времени ведения сопоставимой отчетности. С апреля по июнь 2022 года чистая прибыль составила €534 млн. С июля по сентябрь банк заработал €790 млн, с октябрь по декабрь — €637 млн.

Ранее 1 февраля пресс-служба Райффайзенбанка предупредила о том, что с 1 февраля банк перестал принимать доллары США и евро в своих банкоматах.

Во второй половине января заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил от отсутствии заявок на продажу своих российских подразделений со стороны крупных иностранных банков.

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