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Группа АФК «Система» приобретет 10 российских отелей у норвежской компании

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Cosmos Hotel Group, гостиничная «дочка» инвестиционной компании АФК «Система», подписала обязывающее соглашение о покупке у норвежской Wenaas Hotel Russia AS десяти отелей в четырех городах России. Об этом говорится в пресс-релизе АФК «Система».

В список отелей вошли шесть гостиниц в Санкт-Петербурге, работающих под брендом Park Inn, два – в московском аэропорту Шереметьево (Park Inn, Radisson), по одному — в Мурманске (Park Inn) и в Екатеринбурге (Park Inn). Совокупный номерной фонд отелей – 4 078 единиц.

Отмечается, что сумма сделки оценивается до €203 млн. Окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки. Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2023 года.

В ноябре старший управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов заявил, что инвестиционная компания изучает возможность покупки российских активов шведской компании IKEA.

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