В Росавиации нашли способ избежать «двойной регистрации» самолетов из РФ

Глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК рассказал, что в компании предложили внести поправки в основополагающий документ международного воздушного права — Чикагскую конвенцию. Поправки должны регулировать вопрос об ответственности за исполнение обязательств по соглашениям о регистрации воздушных судов в случае их расторжения, чтобы избежать «двойной регистрации».

Необходимость внесения поправок Нерадько аргументировал существованием «правового вакуума», который выявился после введения санкций против российской авиации из-за спецоперации на Украине.

Весной 2022 года свыше 800 самолетов российских компаний, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии, лишились сертификатов летной годности из-за решения властей этих стран. Несмотря на то, что решение было принято в «одностороннем порядке», международные соглашения не предусматривают никакой ответственности в случае прекращения договора.

В Чикагской конвенции прописаны понятия «государство регистрации воздушных судов» и «государство эксплуатанта». Согласно конвенции, за техническое регулирование отвечает государство регистрации, если же оно не может выполнить эти функции, то соответствующие полномочия передаются государству эксплуатанта. Однако автоматическая передача полномочий государством регистрации государству эксплуатанта не предусматривается.

Как рассказал журналистам глава Росавиации, стремясь не допустить, чтобы российские самолеты остались вне зоны технического регулирования какой-либо страны, российские власти перерегистрировали отечественные самолеты в национальном реестре, не дожидаясь их вывода из реестров Бермуд и Ирландии. Из-за этого некоторые самолеты получили «двойную регистрацию», что запрещено правилами Чикагской конвенции. Рейсы российских авиакомпаний с такими судами отказались обслуживать, в том числе в дружественной Турции.

По словам Нерадко, на данный момент в Совете ИКАО (Международная организация гражданской авиации) не поддержали российскую инициативу.