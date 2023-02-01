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Аналитики Credit Suisse заявили, что Центробанки мира отказываются от доллара

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Аналитики швейцарского банка Сredit Suisse подготовили доклад «Будущее монетарной системы», в котором сообщили, что доллар США стремительно теряет свои позиции и вероятность отказа от него Центробанками мира в скором времени будет расти. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Аналитики уточнили, что доллар США теряет свои позиции из-за агрессивной внешней политики Штатов и роста госдолга Вашингтона.

Аналитики подчеркнули, что уже многие страны в мире утратили доверие к американской экономике на фоне разгона инфляции, огромной суммы дефицита бюджета и рекордного уровня госдолга США. Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного и публичного. Их размер в январе 2023 года достиг $6,9 трлн и $24,5 трлн соответственно. Также миру не нравится использование Вашингтоном доллара в качестве оружия в экономическом и политическом противостоянии, подчеркнули аналитики.

«Вероятность отказа от доллара в ближайшей перспективе будет расти. Развивающиеся рынки все чаще используют национальные валюты в расчетах по торговым операциям», — следует из доклада.

Аналитики указали на то, что доля доллара в государственных резервах стран падает. Если в 70-х годах прошлого века она составляла примерно 80%, то в прошлом году – всего 58,8%.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова сообщило, что мировые страны все чаще обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее разные объемы сделок. Так, недавно о таких расчетах договорились страны ЕАЭС. Маслов рассказал, что в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии — Китаем и Индией, а также Ближнего Востока и Африки. Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры об оплате части нефти юанями. В мировой экономике растет доля расчетов в евро и фунтах, указал Маслов.

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