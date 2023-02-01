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Совфед: закупка иностранных фильмов через Белоруссию может помочь выжить кинопрокату в РФ

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Depositphotos

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын заявил, что закупка иностранных фильмов через Белоруссию может помочь российскому кинопрокату выжить. Об этом сообщает РБК.

«Нужен переходный период, в течение которого индустрия сможет нарастить производство, а кинотеатральные сети — не закрыться», — сказал политик.

Синицин отметил, что отрасль нуждается в мерах поддержки в виде прямых субсидий или разрешения на показ иностранных фильмов, которые смогут поддержать прокат.

«Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной», — отметил сенатор.

Ранее портал kinobusiness.com сообщал, что семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вновь возглавила прокат в России и СНГ.

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