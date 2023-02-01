Independent: ЕС стоит на пороге природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод

Европа стоит на пороге природной катастрофы из-за сильной засухи, грунтовые воды иссякают, пишет газета The Independent со ссылкой на исследование ученых.

В научном журнале Geophysical Research Letters опубликован материал, в котором описывается, как сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту.

Острая нехватка воды в Центральной Европе начала ощущаться в 2018 и 2019 годах. После этого значительного подъема уровня грунтовых вод не происходило и они оставались постоянно низкими. Последствия продолжительной засухи стали наиболее заметны летом 2022 года. Тогда пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоемов привели к множеству проблем для сельского хозяйства. Также ввиду засухи усугубилась ситуация с дефицитом электроэнергии.

Многие виды водных животных потеряли естественную среду обитания.

«Высохшие русла рек и медленное исчезновение стоячих вод сильно повлияли как на природу, так и на людей. В результате ситуация с водой в Европе за последние годы стала очень опасной», — пришли к выводу исследователи.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций Дэвид Бисли заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что сельскохозяйственное производство на территории Украины в 2023 году может сократиться вдвое.

Также «Лента.ру» со ссылкой на польских депутатов писала, что ситуация с поставками украинского зерна в Европу подрывает продовольственную безопасность Евросоюза.