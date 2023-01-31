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Премьер Украины Шмыгаль: американская DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Киеву

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) собирается «мобилизовать» до миллиарда долларов, чтобы поддержать экономику Украины. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам Шмыгаля, DFC готова поддержать украинский бизнес.

«Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет $250 млн для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до $1 млрд на поддержку украинской экономики», — написал он.

Кроме того, по его словам, американская и украинская стороны обсудили инструменты для привлечения инвестиций, а также вопрос запуска фондового рынка на Украине.

Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что киевские власти обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу помощи Украине в размере $15-20 млрд. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

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