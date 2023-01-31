В Росавиации ответили на угрозу Евросоюза уничтожить авиацию России

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные санкции, включающие запрет на поставки самолетов и комплектующих к ним, направлены на уничтожение авиации в России, однако этого не происходит. Своим мнением Нерадько поделился в интервью РБК.

Он отметил, что уничтожить российскую авиацию «не получилось».

«По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям», — отметил Нерадько.

Он добавил, что «прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно».

По словам Нерадько, Москва взаимодействует с авиавластями дружественных стран, организациями в области международной авиации, а также имеет неофициальные контакты с партнерами из стран, которые ввели санкции.

Ранее RT сообщал, что подход Еврокомиссии к разработке антироссийских санкций был тщательно спланирован. По словам Мейрид Макгиннесс, комиссара Евросоюза по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала, ограничения были разработаны так, чтобы нанести значительный ущерб способности российского правительства финансировать боевые действия и минимизировать воздействие ограничений на бизнес ЕС.