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Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации в России, но мы этого не допустим

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), введенные после начала спецоперации на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, однако власти страны этого не допустят. Об этом он сказал в интервью для РБК.

В материале отмечается, что в марте 2022 года с подобным заявлением выступал глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей. Однако, как отметил Нерадько, уничтожить российскую авиацию не удалось благодаря своевременным решениям властей РФ и ключевых специалистов авиаотрасли. По словам главы Росавиации, его главной задачей на своей должности является преодоление последствий санкций.

По мнению Нерадько, ближайшими партнерами отечественной авиации являются те страны и компании, которые не перестали летать в Россию. Он уточнил, что полеты в РФ продолжают совершать 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается.

Ранее пресс-служба «Российских космических систем» сообщала, что в России разработали отечественную датчико-преобразующую аппаратуру для новой версии самолета Sukhoi Superjet 100. Работы были выполнены Научно-исследовательским институтом физических измерений.

Sukhoi Superjet 100 является первым серийным гражданским лайнером, который был разработан в России после распада СССР.

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