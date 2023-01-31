Вице-президент Росбанка Рахманин заявил о нежелании Китая принимать платежи подсанкционных банков

Часть китайских банков отказывается принимать платежи от российских кредитных организаций, попавших в санкционный список США (так называемый SDN перечень). Это обусловлено тем, что банковская система КНР «завязана» на Международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), приводит слова вице-президента Росбанка Александра Рахманина РБК.

«Китайская банковская система, особенно использование юаней в трансграничных платежах, очень сильно зависит от SWIFT. Берем Bank of China: он может позволить себе работать с SDN'ами, но до тех пор, пока у банка есть SWIFT. Такой на самом деле парадокс — вся инфраструктура платежная заточена под SWIFT, они честно признались. И если российский банк по санкционным или несанкционным причинам отключают от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам через Bank of China», — посетовал Рахманин.

По его словам, такой же алгоритм взаимодействия с российскими кредитными организациями взяли за основу и другие крупные китайские банки. К их числу Рахманин отнес ICBC и China Construction Bank. Эти организации также отказываются принимать платежи от подсанкционных банков из России.

22 декабря агентство ТАСС со ссылкой на ежемесячный бюллетень системы SWIFT сообщило, что объем платежей в юанях в ноябре 2022 года увеличился на 15,6%. По этому показателю китайская валюта опередила другие ведущие расчетные денежные единицы. В результате юань оказался на пятом месте по востребованности в глобальных платежах.