Unicredit оценила в €220 млн убыток от бизнеса в России за 2022 год

Итальянская банковская группа Unicredit оценила по итогам 2022 года чистый убыток от подконтрольного ей российского банка «Юникредит» в €220 млн. Об этом говорится в отчетности группы за 2022 год.

Согласно данным отчета, три квартала 2022 года были прибыльными для «Юникредита». В первом квартале группа получила убыток в России на уровне €916 млн. При этом во втором квартале компания зафиксировала прибыль в €336 млн, в третьем - €344 млн, а в четвертом - €16 млн.

Также в отчетности сказано, что выручка от российской «дочки» в 2022 году выросла на 86% — до €1,25 млрд. Чистый процентный доход достиг €757 млн, что на 43% больше по сравнению с показателем 2021 года.

По итогам ушедшего года банковская группа получила чистую прибыль в размере €5,2 млрд, что на 48% выше результатов 2021 года.

Ранее Bloomberg со ссылкой на слова главного исполнительного директора UniCredit SpA Андреа Орселя сообщал, что объем валового внутреннего продукта Евросоюза по итогам текущего года может незначительно увеличиться, несмотря на сохраняющиеся риски.