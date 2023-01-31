«Газпром нефть» стала самой популярной нефтяной компанией у соискателей

«Газпром нефть» признана самым популярным работодателем в нефтяной отрасли по версии HeadHunter. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на результаты «Рейтинга лучших работодателей» среди крупнейших организаций (от 5001 сотрудника).

Отмечается, что во всероссийском онлайн-голосовании HeadHunter приняли участие 338 тыс. соискателей.

«В числе решающих факторов при выборе компании, в которой хочется работать, соискатели назвали возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста, наличие значимых для страны и общества крупных проектов, а также помощь в развитии конкретных городов и регионов», – говорится в сообщении.

«Место компании в рейтинге является для соискателя маркером того, стоит ли рассматривать этого работодателя. Кроме того, участие в рейтинге – показатель определенной открытости бизнеса. В сравнении с прошлым рейтингом количество финалистов выросло почти на 300 – в итоговых списках 1082 компании», — отмечает директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

По ее словам, наиболее продвинутые компании отличаются гибкостью практик взаимодействия с людьми.

«Такие работодатели меньше внимания обращают на возраст, гендер и другие неделовые, непрофессиональные характеристики сотрудников. Напротив, они создают условия, чтобы позволить человеку с учетом всех особенностей его жизненной ситуации максимально профессионально раскрыться и принести пользу компании. В целом на рынке труда по-прежнему существует масса стереотипов, например, что молодых родителей отвлекают от работы частые больничные. На самом деле, молодые матери рациональнее распределяют рабочее время и нередко эффективнее справляются с поставленными задачами. Чтобы разрушать подобные стереотипы, создать диверсифицированный, свободный от дискриминации рынок труда, необходимо тиражировать лучшие практики, показывать эффективный опыт работодателей-лидеров. И это одна из задач нашего рейтинга», — пояснила эксперт.