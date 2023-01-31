В Банке России допустили смягчение требований для признания квалифицированным инвестором

Сумму активов для признания инвестора квалифицированным могут снизить с обсуждаемых сейчас 30 млн руб. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, написало издание РБК.

«Имущественный ценз сейчас 6 млн руб, когда мы озвучивали концепцию, мы говорили про 30 млн руб. Сейчас мы обсуждаем с рынком, какой ценз будет правильным. Он будет выше 6 млн, но ниже 30 млн, возможно», — сказала Шишлянникова.

По ее словам, размер имущественного ценза хотят снизить, чтобы новички смогли научиться маржинальной торговле. Таким образом, как подчеркнула представитель регулятора, взамен запрета Банк России решил ввести более низкое «плечо» до момента накопления опыта.

В конце декабря газета «Коммерсантъ» написала, что имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора, необходимый для участия на биржевых торгах акциями и активами, недоступными для других категорий инвесторов, могут снизить до 20 млн руб.

Во второй половине октября директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков сообщил, что по итогам сентября 2022 года число квалифицированных инвесторов в России выросло почти на 19,3 тыс. и достигло 403 тыс. человек.