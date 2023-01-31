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«Метриум»: самая дешевая квартира в новостройке в центре Москвы стоит 4,7 млн рублей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Среди квартир в новостройках в центре Москвы наиболее дешевой оказалась студия площадью 12,7 кв. м. в апарт-комплексе стоимостью 4,7 млн руб. Об этом написало издание РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Метриум».

По данным аналитиков компании, в центральном административном округе столицы на первичном рынке недвижимости дешевле 10 млн руб. можно приобрести только апартаменты, квартиры продаются за сумму от 12,9 млн руб.

На вторичном рынке в центре Москвы в среднем квартиры стоят 27 млн руб. Дешевле 10 млн руб. в качестве жилья продают, по данным «ЦИАН.Аналитики», в основном «самодельные» апартаменты в подвалах и на мансардах. Однокомнатная квартира в 30 кв. м в пятиэтажном доме обойдется в 12-13 млн руб.

На прошлой неделе Лента.ру», ссылаясь на данные исследования портала Spain-Real.Estate, написала, что в популярном у россиян испанском городе Торревьехе в продаже присутствуют 33 квартиры на вторичном рынке жилья, которые стоят дешевле 5 млн руб.

До этого аналитики компании «Инком-Недвижимость» рассказали о сдаче в арену квартир в Москве по самой низкой стоимости в 25 тыс. руб. в 2022 году. Но их доля в общем объеме предложения оказалась всего 4,3%.

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