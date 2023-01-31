Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

MMI: экспорт железной руды из России в Европу упал в 4 раза за 2022 год

close
100%
Serguei Fomine/Global Look Press

По итогам 2022 года объемы экспорта железной руды из России в страны Евросоюза (ЕС) сократились в 4 раза по сравнению с показателем за 2021-й и составили 2,9 млн тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

«Объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России в Европу сократился в 2022 году в 4 раза до 2,9 млн тонн. Вывоз концентрата упал в 8,5 раза до 0,2 млн тонн, а окатышей — в 3,7 раза до 2,7 млн тонн», — говорится в материале.

Спад произошел несмотря на тот факт, что российское сырье, которое используется в производстве стали, не попало под санкции ЕС. Тем не менее, суммарные объемы экспорта железорудной продукции из России в Европу сократились на 39% — до 13,6 млн тонн, уточняется в статье.

9 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков BCS Global Markets (BCS GM) сообщила, что экспорт стали и железной руды из России для большинства отечественных металлургических предприятий стал убыточным. При этом уровень рентабельности на внутреннем рынке остается в плюсе и находится на уровне 30%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть