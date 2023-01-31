ЦБ: более 20% заблокированных за рубежом активов РФ принадлежит розничным инвесторам

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что за рубежом заблокировано российских активов на 5,7 трлн рублей. Об этом она сказала на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы», передает ТАСС.

По ее словам, более 20% из этой суммы принадлежит российским розничным инвесторам. Шишлянникова указала, что это данные по состоянию на 30 ноября.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных российских активов. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что европейская «операция по легализации украденного» была «позорно провалена». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».