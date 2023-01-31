Сбер признали лучшим работодателем России

Сбер вновь признали лучшим работодателем России по версии HeadHunter. В 2022 году Сбер увеличил число клиентов и продолжил свое развитие как инновационная технологическая компания.

«Сбер — огромный организм, он оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своем месте. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно», — отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.

Одним из главных проектов Сбера в 2022 году стал запуск IT-хабов в Казани и Екатеринбурге.

Также Сбер реализует инновационную HR-платформу «Пульс». Это полностью отечественное программное решение, в котором есть все кадровые сервисы, HR-аналитика, опросы, внутренние коммуникации и многое другое. Ежедневно им пользуются 115 тыс. сотрудников.

В 2022 году число волонтеров среди сотрудников Сбера выросло на 30% и достигло 20 тыс. чел. Сотрудники могут регистрировать собственные проекты, обмениваться опытом и обучаться на платформе «Волонтеры Сбера». Ежегодно проводится конкурс социальных проектов сотрудников Сбера.