Interia: польские фермеры сокращают поголовье свиней из-за подорожавшей энергии

Фермеры в Польше уменьшают поголовье свиней из-за роста цен на энергию, вследствие чего число животных сократилось до минимума за последние 77 лет. Об этом Interia заявил президент UPEMI (Союз производителей и работодателей мясной промышленности) Веслав Ружаньский.

«Число фермеров, выращивающих свинину, сокращается, а количество самих животных — самое низкое со времен Второй мировой войны. Нам помогает импорт из Дании, но и он скоро закончится. Цены в магазинах вырастут», — отметил Ружаньский.

По его словам, потребители остро реагируют на рост цен, отчего сокращают свои покупки, в том числе и мяса. Рынок также реагирует на это снижением объемов производства. По предварительным подсчетам потребление свинины в стране по итогам 2022 года могло упасть до 40 кг на человека в год.

Участники рынка добавили, что много раз обращались в правительство для получения субсидий на производство свинины. Однако результата от обращений так и не было. В итоге, фермеры стали сокращать нерентабельные производства. Однако 2023 год может стать более оптимистичным для отрасли, чем 2022 год. Речь идет о том, что цены на корма могут стабилизироваться за счет поставок украинского зерна.

11 января портал Onet сообщил, что польские железнодорожные компании подняли цены на проезд на фоне роста стоимости электроэнергии. С 11 января подорожали билеты на некоторые поезда. За междугородние поезда Intercity придется заплатить на 18% больше, а проезд на электричках подорожал на 10%.